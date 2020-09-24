شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يروج لفيلمه الجديد "أحمد نوتردام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج النجم رامز جلال لفيلمه الجديد "أحمد نوتردام " بتغيير صورة غلاف صفحته الرسمية بـ فيس بوك ووضع صورة أفيش الفيلم.

يذكر أن صناع الفيلم غيروا اسمه من "هيكل نظمي" إلى "أحمد نوتردام"، وطرح صناعه بوستر مبدئى للعمل، حيث يقوم مخرجه محمود كريم بوضع اللمسات الفنية لمونتاجه، حتى يكون جاهزًا للعرض بدور السينما قريبا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته غادة عادل وخالد الصاوى وبيومي فؤاد.

وانتهى رامز جلال من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "أحمد نوتردام"، بعد توقف التصوير فى شهر فبراير الماضى بسبب فيروس كورونا، ومن ناحية أخرى يجسد رامز جلال خلال الأحداث دور صحفي يعانى من النحافة، ويناقش المشاكل التى يتعرض لها المصابون بالنحافة ويلجأ لكثير من الأطباء ليحل هذا الأمر فى إطار كوميدى.

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الفيلم تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالى بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلمى "رغدة متوحشة"، و"سبع البرومبة".

ويجمع فيلم "أحمد نوتردام" رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاما، وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الراحل حسن حسنى.