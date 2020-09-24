شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للفنان العالمي أميتاب باتشان عقب استئناف نشاطه بعد تعافيه من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة له خلال عمله وذلك عقب استئناف نشاطه بعد أسابيع من إعلان تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين.



أميتاب باتشان عبر انستجرام

ويأتي ذلك بعد مشاركته أيضا بصورة جديدة له من داخل أحد أماكن التصوير، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة له ظهر فيها وهو في زيادة ملحوظة في الوزن على عكس ما اشتهر به في أفلامه السينمائية.



اميتاب باتشان

وفي وقت سابق، شارك النجم العالمي أميتاب باتشان متابعيه وجمهوره بصورة ساخرة جديدة وهو يركل فيروس كورونا بقدميه، بعد تعافيه من إصابته بالفيروس القاتل.

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وأعلن أميتاب باتشان، منذ فترة عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة".

وأكد النجم العالمى أميتاب بتشان مشاركته فى تصوير الموسم الـ12 من حلقات برنامج KPC من منزله إثر جائحة كورونا المستمرة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا فى يوليو الماضى، وكتب أميتابتشان على حسابه بموقع إنستجرام قائلا "لقد بدأت العودة إلى العمل بتصوير الموسم الـ12 من برنامج KPS.