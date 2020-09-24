شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على إسلام شيبسى بعد مقارنته مطربى المهرجانات بأم كلثوم وعبد الحليم حافظ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هجوم حاد تعرض له الموزع إسلام شيبسى من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعد تصريحاته التي أدلى بها لـ"الخليج 365" والتي شبه فيها كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ بمطربى المهرجانات، إذ قال: " أغانى المهرجانات فن زى أى فن اتحارب فى بدايته، أم كلثوم وعبد الحليم حافظ اتحاربوا فى بداياتهم وقالوا عنهم إنهم أفسدوا الأغنية".

ويبدو أن شيبسى فقد صوابه عقب الهجوم الحاد الذى تعرض له، فأنكر التصريحات التي أدلى بها، رغم ثبوتها صوتًا واحتوت على مقارنة صريحة بقيمتين كبيرتين ورمزين فنيين مثل أم كلثوم وعبد الحليم ، وينشر الخليج 365 التسجيل الذى أنكره شيبسى

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وتعليقا على تصريحات إسلام شيبسى قال الموسيقار حلمى بكر لـ"الخليج 365" إن الوقت الذى نعيش فيه حاليا هو فترة انهيار لصناعة الموسيقى، ولا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك "إحنا دلوقتى فى خيبة تقيلة خيبة فنية".