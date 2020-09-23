وفاة النجمة الفرنسية جولييت غريكو عن عمر ناهز الـ 93

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 25 ثانية

عن عمر ناهز الـ 93 عاماً توفيت الفنانة الفرنسية جولييت غريكو بحسب ما أفادت عائلتها وكالة فرانس برس.

وقالت العائلة في رسالة تلقتها فرانس برس إنّ “جولييت غريكو فارقت الحياة هذا الأربعاء 23 سبتمر 2020 محاطة بالمقرّبين في منزلها الذي طالما أحبته، في راماتويل (جنوب-شرق). كانت حياتها استثنائية”.

وأضافت “كانت لا تزال تضيء على الأغنية الفرنسية رغم بلوغها 89 عاماً”، في إشارة إلى تعرّضها في 2016 لجلطة دماغية، وهو العام الذي فقدت فيه أيضاً وحيدتها لورانس-ماري.

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ولدت جولييت غريكو من أب أصوله تعود إلى كورسيكا، إسمه جيرارد غريكو، وكان ضابط شرطة، ومن أم من بوردو، اسمها جولييت لافايشين.

وكانت الراحلة قالت في حوار مع أسبوعية “تيليراما” في يوليو الماضي، إنّها “تفتقد (الغناء) كثيراً. الغناء هو سبب وجودي! الغناء كل شيء”.

وقال مدير جولتها الأخيرة، ألكسندر بو: “رحلت سيدة عظيمة”، مضيفاً أنّها “كانت متعبة منذ مدة ولكن ظلّ إدراكها يقظاً، ومقابلتها مع تيليراما خير دليل على ذلك”.