طبيب أصالة النفسي يتحدث عن ألمها وهي ترد

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الطبيب النفسي مصطفى نحاس على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” تعليقاً تحدث فيه عن ألمها ومعاناتها.

وجاء هذا تعليقاً على صورة نشرها لها حيث كتب: “في رحلتنا بنختبر الآلم بدرجات ولحظة عُنق الزجاجة اللي بنختبر فيها أعلى درجات الألم عندنا الإختيار نستسلم ونرجع للقاع أو نقف لنفسنا ونعدي الصعب ونكمل… ساعتها إبداعنا بيكون مختلف ومُلهم، وكل خطوة بنمشيها لنفسنا بتقّربنا أكتر للسكينة والسلام الداخلي”.

وأضاف: “أصالتي تألمت فأبدعت، اختارت تُدرك الموجود وتقدّره فتخطت الصعب وبقت النسخة الأفضل والأحب ليها ولينا. “لا تستلم” هو عنوان المرحلة وعنوان ألبوم لا يمكن وصفه فقط بكلمات، يتحس في كل حرف وبتسمعه… مليون مبروك يا اختي الحبيبة جداً”.

ولم يكن من الفنانة إلا أن ردت: “مصطفى الغالي الله يسعدك ويخلّيلي قلبك ويحفظ عيلتك وتضلّ أخي اللي بيدلّعني وبيراعيني وبيفهمني وبيداويني”.