هيفاء وهبي حديث السوشيل ميديا وصفحاتها ترتدي حلّة “إسود فاتح”

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر جمهور النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بفارغ الصبر بدء عرض مسلسلها الجديد “إسود فاتح” في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الحالي عبر منصة شاهد VIP. ويشغل المسلسل اهتمام الجمهور حيث تصدّر هاشتاغ “إسود فاتح” طيلة الأيام الماضية قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في عدد من البلدان العربية. وفي الساعات الماضية بدّلت هيفاء وهبي الصور الرئيسية لصفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، فارتدت صفحاتها حلّة “إسود فاتح” قبل أيام من انطلاق عرضه. تدور أحداث مسلسل “إسود فاتح” في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، ومعتصم النهار، وأحمد فهمي، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين. Advertisements

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