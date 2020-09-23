DreamWorks تقرر طرح The Croods: A New Age

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت DreamWorks مقطعًا دعائيًا لفيلم الرسوم المتحركة القادم ، The Croods: A New Age، ويبدأ المقطع الدعائي بشخصية إيما ستون Eep ، حيث يعيد تقديم عائلة Croods التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالي للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنة شاعرية تلبي جميع احتياجاتهم ، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.
لم يمض وقت طويل قبل أن يرحب Bettermans بآل Croods ويعرفهم على حياتهم العصرية ومع ذلك ، سرعان ما ستنشأ التوترات وعندما يبدو كل شيء ضائعًا ، يظهر تهديدًا جديدًا سيدفع كلا العائلتين في مغامرة ستجبرهما على احتضان خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.
بينما ركز فيلم 2013 الأصلي على أهمية الأسرة ، انما هذا الجزء يركز علي الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية ، ولكن في جوهره ، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا".
وفي حين أن معظم هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدار إلى عام 2021 ، قامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة "Croods" 25 نوفمبر المقبل.
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