بريطانية عمرها 82 وبساق واحدة وتقفز بالمظلة من ارتفاع 1750 مترا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعتين

لم تمنعها إعاقتها أو سنوات عمرها التي تجاوزت الثمانين عاما من أن تعيش لحظات مليئة بالتحدي والفرح ، حيث تمكنت سيدة الأعمال البريطانية ليندا أباريز (82 عاما) من القفز بالمظلة من أعلى قمة جبل ترتفع حوالي 1750 مترا في قضاء فتحية (جنوبي تركيا)، وذلك وفقا لما نشر موقع “جمهورية” (cumhuriyet) التركي.

أباريز التي تمتلك ساقا اصطناعية قدمت من بريطانيا إلى فتحية؛ لقضاء إجازتها، وصعدت إلى قمة باباداغ لأداء القفز المظلي.

ولفتت أباريز، التي قامت بقفزتها المزدوجة برفقة قائد للمظلة الشراعية، الانتباه بهدوئها رغم تقدم سنها وامتلاكها ساقا اصطناعية بدل ساقها الأيمن.

وقال قائد المظلة مراد شيفتشي الذي رافق أباريز “السيدة ليندا كانت لطيفة للغاية، لم تكن خائفة على الإطلاق، وقالت إنها سعيدة بالصعود إلى السحاب من وقت لآخر”.