محمد عبده وعيضة المنهالي في ديو وطني بعنوان "من بيننا عهد"

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"الخليج 365" من بيروت: إجتمع الفنان السعودي محمد عبده والفنان الإماراتي عيضة المنهالي بعمل وطني غنائي بعنوان "من بيننا عهد" أظهر عمق العلاقات بين السعودية والإمارات، التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، مؤكدين من خلال الصوتين الكبيرين في عالم الأغنية الخليجية مختلف أنواع المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

"من بيننا عهد" إخراج موسيقي وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح، وقام بأداء صوت "الحوربه" صالح عبدالواحد، وبمشاركة الغناء مجموعة كورال الإمارات، وكورال شباب السعودية.

وتقول كلماتها التي كتبها الشاعر سيف كميدش الكعبي:

من دار زايد لا هل العوجا سلام

‏‎لديار بو تركي سليل أمجادها

الى المليك الما يضيم ولا يضام

‏‎نور الجزيرة حزمها وعمادها

لدار بو سلطان لي ع المجد حام

منّا التراحيب سبقت عدّادها

بوخالد محمد ليا أمّر وقام

لبت معه كل الأمم واسيادها..

قامت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة - دولة الإمارات بإنتاج العمل الوطني الضخم وتولى إخراجه ماجد العيسى، وطرح العمل عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية على اليوتيوب، وعبر جميع منصات وسائل التواصل الإجتماعي.