لماذا حاولت ليدي جاجا الانتحار يوميا؟.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - كشفت النجمة ليدى جاجا عن حالتها العقلية من خلال حوارها مع الإعلامي لي كوان، مؤكدة إنها كانت تكره نفسها وتكره أن تكون مشهورة.

وأكدت ليدي جاجا أنها كانت تكره الشهرة بسبب المعاناة التي يعيشها المشاهير، حيث لا يستطيعون العيش بحرية.

وأوضحت النجمة الفائزة بجائزة الأوسكار، أنها كانت فى حالة نفسية وعقلية صعبة جعلتها تفكر فى إيزاء نفسها.

وأشارت ليدي جاجا إلى أنها كانت تفكر في الانتحار بشكل يومي، إلا أنها حاليا وجدت طريق لتحب نفسها من جديد، وتتخلي عن كل تلك الأفكار.

الجدير بالذكر، أن كليب ليدى جاجا الجديد "911"، تخطى الـ13 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهو ما لا يعد رقما ضخما بالنسبة لنجمة فيلم "star born".