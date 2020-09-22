العاهل الأردني: أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تستند إلى حل الدولتين المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/22 08:26 م بتوقيت أبوظبي
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تستند إلى حل الدولتين.
وأضاف العاهل الأردني، خلال كلمته أمام الدورة الـ75 للأمم المتحدة، أن "الحل يجب أن يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
وحول فيروس كورونا المستجد، لفت الملك عبدالله الثاني إلى أن "لا يمكن معالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا إلا بإعادة تشكيل نظام العولمة".
وأشار إلى أن "أزمة جائحة كورونا كشفت نقاط الضعف في المنظمات العالمية".
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