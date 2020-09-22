تراند اليوم : فيديو| رد صادم من "الفيشاوي" على اعتذار "محمد رمضان"

رفض الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، "اعتذار" زميله محمد رمضان، على خلفية السجال الدائر بينهما.

وكان رمضان وجه للفيشاوي من خلال برومو أغنية "الدبابة" الذي طرحه مؤخرًا، ويظهر فيه بداخل دبابة يغني "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وقال في تصريح إلى برنامج (ET بالعربي)، إنه يتواجد حاليا في الإستوديو لوضع اللمسات الأخيرة على أغنيته "نمبر 2" تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: تعليقي على اللي قاله محمد رمضان أنا مش هقبل اعتذارك".

وكان رمضان طرح عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، مقطع من أغنيته الجديدة وهو يستقل دبابة وعلق عليها "قريبًا .. الدبابة".

