تراند اليوم : الموت يفجع الفنان "محمود حميدة" في شقيقه الداعية الإسلامي

توفي فايز حميدة، شقيق الفنان المصري محمود حميدة صباح اليوم.

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة حميدة، وهو أحد دعاة جماعة "التبليغ والدعوة" في محافظة بني سويف جنوب القاهرة.

وكتبت إيمان حميدة ابنة حميدة، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "لا إله إلا الله، البقاء لله وحده، في ذمة الله عمي فايز حميدة الحبيب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

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وكانت إيمان قد أعلنت منذ يومين عن مرض عمها المقيم في قرية منيل السلطان مركز أطفيح بالجيزة.



وشارك حميدة مؤخرًا بطولة فيلم "الغسالة" الذي عرض خلال موسم عيد الأضحى 2020، برفقة أسرته، بناته وأحفاده.

‎والفيلم بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبدالحميد‎

