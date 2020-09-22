صور.. حسين الجسمي في حفله البحري في السعودية

نشر الفنان حسين الجسمي، مجموعة صور من أحدث حفلاته الغنائية في السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "يوتيوب".

علق الجسمي على الصور بمقطع من أغنيته "بالبنط العريض"، قائلاً:" ملكي بقى

وانا أدرى بيه"، وأحيا الحفل على أحد شواطىء البحر الأاحمر في السعودية وذلك يوم الأاحد الماضي، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي هناك.

يذكر أن الجسمي قد حقق نجاح غنائي قياسي بأغنيته "بالبنط العريض"، التي تجاوزت الـ 130 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما، وشغلت الأغنية منصات الحديث على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وازدادت مشاهداتها بمعدلات ضخمة في وقت قصير.

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