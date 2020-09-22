أسماء لمنور تحتفل بعيد ميلاد ابنها

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت النجمة المغربية أسماء لمنور بعيد ميلاد ابنها آدم، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها في انستغرام تظهر أجواء الحفل المنزلي الذي حضره أفراد العائلة.

وعلقت لمنور على الصور قائلة: “الكثير من الحب مع عائلتي الله يحفظهم ويحفظ ليكم ذويكم”.

على جانب آخر، كانت أسماء لمنور قد عبرت عن سعادتها لتصنيفها ضمن قائمة مجلة “فوربس” الأميركية ضمن أكثر من 100 فنان مؤثر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقالت: “سعيدة بتصنيفي للسنة الثالثة على التوالي ضمن لائحة فوربس لـ100 شخصية فنية وثقافية الأكثر تأثيراً في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط”.

وأضافت: “أتشرف بتمثيلي المرأة المغربية في هذه اللائحة إلى جانب الديفا سميرة سعيد، كما أبارك لصديقي المتألق عبدالفتاح الجريني وجوده ضمن هذا التصنيف كذلك”.