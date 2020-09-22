بالصور – كواليس تعرض خالد القيش للضرب

متابعة بتجـــــــــــرد: تداولت مواقع فنية صورة للفنان السوري خالد القيش تظهر تعرضه للضرب بقسوة، كما اظهرت وجهه ملفوفاً بضمادات طبية مع اثر كدمات قوية.

وتبيّن لاحقاً ان الصورة تعود الى كواليس مسلسل “انتقام بارد”، نشرتها شركة “غولدن لاين” عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، مبيّنة ان القيش يشارك في بطولة العمل بشخصية “فارس”.

ويضم “انتقام بارد” الذي تنتجه شركتا “غولدن لاين” و”آي سي ميديا” من إخراج سيف سبيعي، نخبة من النجوم السوريين الى جانب القيش، على رأسهم ميلاد يوسف، جيني إسبر، نضال نجم، يزن خليل، ربى الحلبي، حسام تحسين بك، وفاء موصللي، فرح خضر، يارا دولاني، عبد الرحمن قويدر، سارة الطويل، يحيى بارازي، وبلال مارتيني.

ويقوم نص الكاتب نعيم الحمصي على التشويق والإثارة والغموض، بين شخصيات تتصارع في ما بينها، من دون ان تعلم أن هناك من يحركها بألاعيب نفسية خطرة.