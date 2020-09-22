حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني السعودي: فرحة وطن واحد

على شاطئ الرأس الأبيض بمدينة ينبع السعودية، ووسط أجواء البحر والشاطئ الرملي، رسم الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" المحبة والفرح والسعادة مع الجمهور السعودي محتفلاً باليوم الوطني للسعودية الـ90، مؤكداً أن الفرحة بهذه المناسبة هي "فرحة وطن واحد".

وتنقل الجسمي برفقة فرقته الموسيقية بين مجموعة من أجمل أغنياته من بينها أغنية "بالبنط العريض" التي طلبها الجمهور عدة مرات خلال الحفل وقام بتلبية طلبهم، وقدمها أكثر من 3 مرات وسط تفاعل منقطع النظير من جمهور السفينة السياحية "الكروز" العملاقة على شواطئ البحر الأحمر.





Advertisements

وعبّر الجسمي خلال الحفل الساحلي عن سعادته بالمشاركة بحفل جماهيري باحتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90، وقال: "فرحتنا فرحة وطن واحد ونبض واحد، أبحرنا معاً بكل محبة وشوق، لنحتفل ونغني فخراً بالسعودية الحبيبة".





وجاء الحفل الغنائي الرائع وسط إجراءات احترازية عالية من فيروس كورونا من قبل الجهات الصحية المتخصصة في المملكة وتحت تنظيم شركة روتانا، حيث كان هناك اهتمام بكل تفاصيل إنجاح الحفل بالشكل الراقي والاحترافي.



