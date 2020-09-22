أصالة توجه الشكر لمايا دياب.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة السورية أصالة نصري على توجيه الشكر للفنانة اللبنانية مايا دياب، بعدما هنأتها الأخيرة بطرح ألبوم "لا تستسلم".

وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع تويتر: "ميّوشة الغالية الصّديقة المُحبة، شكراً على كلّ التّفاصيل الّلي بتعمليها لإسعادي، الوقت معك بنستثمر فيه صاحبه وأخوّه خلقت لتعيش العمر كلّه، بشوفك بعد كمّ يوم بحبيبتنا بيروت".

وكانت مايا قد هنأت أصالة، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "اليوم فرحي بألبومك كتير كبير خاصةً إنّي بعرف قدّي تعبتي وحطّيتي كل حبّك وطاقتك فيه لنحسّ بكل كلمة وكل نغمة من صوتك العذب يا اصالة الفن العربي وصديقتي الأغلى من الغالية، مبروك".

وطرحت الشركة المنتجة لألبوم أصالة نصري "لا تستسلم"، أغاني الألبوم الجديد التي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإليكترونية، ويتضمن الألبوم 20 أغنية.