صور| سميرة سعيد بإطلالة كاجوال في حفلها بـ"تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، مجموعة صور من حفلها بـ"تيك توك"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت سميرة في الصور بإطلالة كاجوال، وعلقت :"حفل لايف تيك توك".

وبدأت سميرة حفلها عبر صفحتها بتطبيق تيك توك في الثامنة والنصف، وقدمت على مدى الساعة مجموعة من أشهر أغانيها، منها هوا هوا، قط وفار، سوبر مان، واقع مجنون، هليلة، وغيرها.

وطرحت سميرة سعيد مؤخرًا، كليب أغنية "يوم من عمرنا"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد عرام، ومن إخراج نضال هاني، وكانت قد طرحت الأغنية منذ 5 سنوات