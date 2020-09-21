جينيفر لوبيز: سأتذكر دائماً نصيحة قاضية المحكمة العليا روث غينسبورغ لي 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 10:47 مساءً - مازالت الولايات المتحدة ونجومها وكبار مسؤوليها من السياسيين يعيشون حالة حزن عميقة لوفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية الصلبة روث بادر غينسبورغ بعد صراع شجاع مع سرطان البنكرياس.
وانضمت المغنية الأمريكية العالمية جينيفر لوبيز إلى العالم ومشاهيره وقادته للحداد وإبداء مشاعر الأسى والحزن على رحيل القاضية الصلبة روث بادر غينسبورغ التي توفيت يوم الجمعة الموافق 18 أيلول – سبتمبر 2020 الجاري،بسرطان البنكرياس،عن عمر 87 عاماً،وفقاً لموقع "هولا" ،ووسائل الإعلام.
شاركت جينيفر لوبيز متابعيها صورة لها مع القاضية روث بادر غينسبورغ
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I am heartbroken to hear of the passing of Justice Ruth Bader Ginsburg. She was a true champion of gender equality and was a strong woman for me and all the little girls of the world to look up to. Throughout my life, I’ve been fortunate to meet so many amazing people … but there’s those select few where there’s an instinct inside you that tells you to pay close attention. And I did. When I met her I was hanging on to her every word… I will always remember what she said to us the day we met her: “Be the best you.” It was simple yet profound. Thank you RBG for fighting all these years. We will honor you by continuing to fight for equality, empathy and justice for all. 💔 #RIPRBG ✨❤️✨ 📷: Fred Schilling
وقام عدد كبير من السياسيين والمشاهير بتكريم أيقونة القضاء والقانون في الولايات المتحدة روث غينسبورغ،ومن أبرز هؤلاء: المغنية والممثلة جينيفر لوبيز البالغة من العمر "51 عاماً" ،حيث شاركت عشرات الملايين من متابعيها صورة لها مع القاضية روث بادر غينسبورغ في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 131 مليون متابع ومتابعة حول العالم ،وحصدت صورتهما مليون و100 ألف مشاهدة،وأكثر من خمسة آلاف و500 إعجاب،وكانت جينيفر لوبيز قد زارت القاضية روث غينسبورغ في مكتبها مع خطيبها أليكس رودريغيز.
وإلى جانب صورتها مع القاضية الراحلة روث غينسبورغ ،عبرت جينيفر لوبيز عن حزنها العميق على رحيل قاضية فريدة من نوعها وقالت: حزن قلبي جداً عند سماعه نبأ وفاة القاضية روث بادر غينسبورغ،لقد كانت مدافعة حقيقية عن المساواة بين الجنسين،وكانت إمرأة قوية بالنسبة لي ،ولجميع الفتيات الصغيرات في العالم.
طوال حياتي كنت محظوظة لمقابلتي الكثير من الأشخاص الرائعين ،ولكن هناك القليل من الأشخاص المختارين حيث "توجد غريزة بداخلك تخبرك أن تنتبه جيداً "،وفعلت عندما التقيتها ،كنت مهتمة ومتمسكة بكل كلمة تقولها.
كوني أفضل ما لديك
وكشفت جينيفر لوبيز عن نصيحة القاضية روث غينسبورغ التي قدمتها لها: " سأتذكر دائماً ماقالته لنا في اليوم الذي التقينا بها: "كوني أفضل مالديك" .
وختمت لوبيز كلامها: " كانت بسيطة لكن عميقة" ، شكراً لك على القتال والنضال كل هذه السنوات ،سنكرمك بمواصلة النضال من أجل المساواة والتضامن والعدالة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز: سأتذكر دائماً نصيحة قاضية المحكمة العليا روث غينسبورغ لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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