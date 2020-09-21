صور| إطلالة كلاسيكية مبهرة لجوني ديب في مهرجان سان سيباستيان

رنا صلاح الدين - رصدت عدسات الكاميرات النجم الهوليودي جوني ديب، علي السجادة الحمراء لعرض فيلمه الجديد "Crock of Gold"، في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي.

وكان جوني ديب قد وصل مساء يوم السبت الماضي، إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل حضور مهرجان "سان سيباستيان" الدولي السينمائي.

ويعد فيلم "Crock of Gold" من إنتاج جوني ديب، ويدور حول المغني الرئيسي وكاتب الأغاني شين ماكجوان عضو فرقة The Pogues.

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جوني ديب

وظهر جوني ديب على السجادة الحمراء بإطلالة كلاسيكية، مرتديا بدلة زرقاء، بالإضافة لعادته بوضع "قبعة" باللون الأزرق.

الجدير بالذكر، أن جوني ديب قد انتهى مؤخرا، من الدعوى القضائية التي رفعها ضد صحيفة "صن" البريطانية، بتهمة "التشهير" بعد وصفه بأنه "ضارب النساء".