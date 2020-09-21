شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم بنت بلد جدعة فى مسلسل "ضربة معلم" مع محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الفنانة مى سليم تصوير أولى مشاهد مسلسل "ضربة معلم" التي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رجب خلال الأيام المقبلة، وتجسد من خلاله شخصية بنت بلد جدعة تعيش في منطقة شعبية وتقدمه بشكل مختلف عليها تماما عن أعمالها السابقة وتراهن عليه بقوة، وتتمنى أن ينال دورها إعجاب الجميع، ويعد مسلسل "ضربة معلم" التعاون الأول بين مى سليم ومحمد رجب في التليفزيون، والمسلسل ينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ويتكون من 45 حلقة، ومن المقرر عرض العمل فى الموسم الشتوى، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من النجم رياض الخولى وإنعام سالوسة ومحمد نجاتى ومحسن منصور ومحمد عز ومن انتاج سينرجى وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق .

من ناحية أخرى مى سليم تشارك في مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين ويشارك فى بطولته ومحمود عبد المغنى ونيكولا معوض وسوسن بدر هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

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وانتهت مى سليم من تصوير مسلسل "بأثر رجعى"، والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام ويشارك فى بطولته كل من محمد عز وتوني ماهر وهالة فاخر وهاجر الشرنوبى وإيناس شيحة وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي.