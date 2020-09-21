شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت ينضم لقائمة أبطال فيلم "مطبعة هرم" لخالد الصاوى وحمدى الميرغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد ثروت لقائمة أبطال فيلم "مطبعة هرم"، للنجم خالد الصاوى ومصطفى خاطر و حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، حيث انتهى مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير وترشيح النجوم الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب أبطاله والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة لكن فى إطار كوميدى، واجتمع المخرج سامح عبد العزيز بالنجمين مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى من أجل التحضير لفيلم "مطبعة هرم"، فى حضور مؤلفى العمل أمين جمال ومحمد محرز، استعدادا لبدء التصوير

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يذكر أن محمد ثروت انتهى من فيلم "ريما"، ويضع المخرج اللمسات النهائية للمكساج خاصة مشاهد الفنان محمد ثروتوالطفلة ريم على القادر، وذلك بعد انتهاء تصوير الفيلم بالكامل، واستثمر صناع الفيلم فترة التوقف الأخيرة بسبب انتشار جائحة كورونا فى إنتاج موسيقى تصويرية للعمل بعد الانتهاء من مونتاج الفيلم.

فيلم "ريما" بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، تصويرأحمد عاشور، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام فى أولى تجاربه السينمائية، حيث عمل مساعداً فى العديد من الأعمالالدرامية وآخرها مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة.