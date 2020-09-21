شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور ينتهى من تصوير أغنية باللهجة الخليجية على طريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد نور من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "مواعيد العمر"، ويقدمها نور باللهجة الخليجية، وحصل ”الخليج 365”، على كلمات مطلع الأغنية قبل طرحها وتقول "يا أجمل مواعيد العمر..ليت العمر قربك يدوم..في حضرتك يحلى السهر..وتغازل القمر النجوم"، والأغنية من من كلمات الأمير عبد الله بن سعد، وألحان لؤى، وتوزيع محمد شفيق، وعزف سيمفونية رحمة، وإخراج بتول عرفة ومن المقرر أن يتم طرحها في الأسبوع الحالى على القنوات الفضائية ويوتيوب.

من ناحية أخرى طرح محمد نور مؤخرا أحدث كليباته "جانى فى ملعبى" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وتقول الأغنية "جانى فى ملعبى .. جميل ونبي.. عينه فضحاه.. ويدارى لى بقى قمر من السما لوحة مجسمة".

كما طرح أحدث أغانيه، التى قام بتلحينها، ومن كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه الاحترافية فى كتابة الأغانى وتوزيع محمد علام، "مالك يا ترى" وتخطت الأغنية نسب مشاهدة عالية.

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كان المطرب محمد نور قد طرح العام الماضى ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".