تراند اليوم : مع فقرة حزر فزر .. صورة لفنان مشهور في طفولته – هل تعرفت عليه؟

بين الحين والآخر يحب النجوم مشاركة جمهورهم بصور يستعيدون من خلالها بعض الذكريات.

استعاد الفنان هشام إسماعيل ذكريات طفولته وشارك جمهوره بصورة له وهو طفل صغير.

لم تختلف ملامح إسماعيل كثيرا وهو ما وضح من تعليقات جمهوره الذي أكد أن ملامحه لم تتغير.

يشار إلى أن آخر أعمال هشام إسماعيل مشاركته في مسلسل “القمر آخر الدنيا” الذي عرض في رمضان 2020.

“القمر آخر الدنيا” تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف، وهدي الإتربي، وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.