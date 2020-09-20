صور| شاهد إطلالة جيجي حديد قبل أيام قليلة من ولادتها

رنا صلاح الدين - أسابيع قليلة وتستقبل عارضة الأزياء الشهيرة جيجى حديد طفلها الأول من حبيبها المغنى العالمى زين مالك.

وبات من الواضح أن والدتها يولاندا حديد متحمسة لأن تصبح جدة، للمرة الأولى.

وظهرت يولاندا حديد في صورها وهي تضع رأسها على بطن ابنتها البالغة من العمر 25 عامًا.

جيجي حديد

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وعلقت عارضة الأزياء الهولندية صاحبة الـ 56 عامًا علي الصورة التي نشرتها بالأبيض والأسود إنها، بقولها: "تنتظر بصبر أن يولد ملاكها".

وبدت جيجي وهي تجلس في حديقة المنزل تشعر بالارتياح رغم أنها اوشكت علي الولادة، أما يولاندا حديد بدت وأنها صديقة جيجي وليس والدتها علي الإطلاق.

جيجي حديد

يأتي ذلك بعدما أثار المليادير الأمريكى الفلسطينى الأصل محمد حديد والد جيجى حديد الجدل عن ولادة ابنته بعد نشره رسالة وجهها إلى حفيده المنتظر عبر حسابه على إنستجرام.