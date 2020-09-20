هل يعاني واين روني من أزمة "جنسية" مع زوجته كولين؟

رنا صلاح الدين - سخر النجم الإنجليزي الشهير واين روني قائد مانشستر يونايتد السابق، من الشائعات التي تناولت حياته الشخصية مع زوجته كولين. وارتبط واين روني كثيرا في الأونة الأخيرة، بعلاقات نسائية، تسببت في أزمات كبيرة جمعته مع زوجته كولين. واتهم بعض المتابعين للنجم الإنجليزي الشهير بـ "الفتي الذهبي"، بأنه يعاني من أزمة "جنسية" مع زوجته. ورد روني على تلك الاتهامات بالسخرية منها، نافيا تماما تلك المزاعم المتعلقة بحياته الشخصية مع زوجته. واعتاد واين روني على تناول الكحول بشكل مفرط خلال الفترة الماضية، بالإضافة لاتهامات متكررة باصطحاب "عاهرات" لمعسكر المنتخب الإنجليزي، خلال الدورات المجمعة.

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