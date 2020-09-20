حسم الأمر.. توم هاردي "جيمس بوند" الجديد بدلا من دانيال كريج

رنا صلاح الدين - تبحث حاليا شركة "Eon Productions" المنتجة لسلسلة أفلام العميل السري جيمس بوند الشهير بـ "007"، عن ممثل جديد لتجسيد الشخصية.

وسيكون فيلم "No Time To Die"، هو الجزء الخامس الذي يجسد فيه دانيال كريج شخصية العميل السري جيمس بوند، من أصل 25 فيلم تناول مهمات مختلفة للرقم "007".

وتأجل عرض فيلم "No Time to Die"، حتى نهاية العام الجاري، وهو الجزء الـ 25 من شخصية العميل السري جيمس بوند، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا حول العالم.

Advertisements

وكشفت تقارير بريطانية، أن النجم الإنجليزي توم هاردي بات المرشح الأقوى حاليا للعب دور جيمس بوند، خلفا لدانيال كريج، الذي أعلن انتهاء عمله على دور العميل السري "007".

وأوضحت أن توم هاري كان يتنافس بقوة مع الثلاثي البريطاني أيضا جيمس نورتون وسام هيوجان وريتشارد مادن وتوم هيدلستون، لتجسيد شخصية العميل السري الأشهر في تاريخ السينما العالمية.

وأشارت إلى أن توم هاردي اجتاز اختيار صغير من أجل لعب دور جيمس بوند، ليصبح البطل العاشر الذي سيلعب دور العميل الأشهر في تاريخ السينما البريطانية والعالمية.