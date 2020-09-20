غدًا.. "MBC مصر2" تبدأ عرض حلقات مسلسل "تحت السيطرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ قناة MBC مصر2، غداً الاثنين في تمام الثامنة مساءً، عرض مسلسل "تحت السيطرة".

تبدأ الأحداث عندما تعود نيللي كريم "مريم" مع زوجها ظافر العابدين "حاتم" إلى مصر، بعد أن قضيا خمس سنوات في دبي لم يكن "حاتم" يعلم شيء عن حياة "مريم" قبل تعارفهما وزواجه منها في دبي، ولكن بعد عودته إلى مصر يبدأ في اكتشاف أسرار ماضيها، الذي لم تخبره به قبل ارتباطهما خوفاً من رد فعله تجاهها، وخاصة عندما رغب "حاتم" في الإنجاب، لكنها أصرت على الرفض دون أن تبدي سبباً واضحاً لرفضها وخوفها من أن تصبح أم، حتى يكتشف أنها كانت مدمنة للمخدرات قبل الزواج فيقرر الابتعاد عنها.

يجمع مسلسل "تحت السيطرة" نُخبة من النجوم، منهم: نيللي كريم، وظافر العابدين، وهاني عادل، ومحمد فراج، وأحمد وفيق، وجميلة عوض، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج تامر محسن.

يعرض مسلسل "تحت السيطرة" على " MBCمصر2" من الأحد إلي الخميس، الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 21 سبتمبر.