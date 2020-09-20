وفاة والد المطربة مروة ناجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلنت المطربة مروة ناجي، خبر وفاة والدها ناجي عبدالصمد، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك. وكتبت مروة "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الحاج ناجي عبد الصمد، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم منزله". وتابعت الدعاء له "اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله و ذرية خيراً من ذريته و زوجاً خيراً من زوجه. اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد والدي برحمتك يا أرحم الراحمين".

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