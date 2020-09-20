إيرادات السبت.. "Tenet" يحافظ على المركز الأول و"Mulan" بالترتيب الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس السبت 19 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 180 ألفا و365 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 68 ألفا و60 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "The New Mutants" والذي حقق 30 ألفًا و501 جنيه، وحصل على الترتيب الرابع فيلم الرعب "follow me" بعد تحقيقه 27 ألفا و477 جنيها.

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وذهب المركز الخامس للفيلم الرومانسي " After We Collided"، محققًا 24 ألفًا و381 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه

فيلم التحريك " "Dreambuilders، والذي حقق 18 ألفا و850 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم " Freaks: You're One of US" بعد تحقيقه 10 آلاف و986 جنيهًا.

في المركز الثامن جاء فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 10 آلاف و526 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 9 آلاف و981 جنيها.