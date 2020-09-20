اقض على الملل بهذه الخطوات البسيطة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2020 1:25 مساءً

يعد الملل من أكثر الأمور السيئة التي يواجهها الشخص في يومياته، بحيث يشعر أن كل ما يفعله غير مسل، والملل هو شعور يصيب الإنسان في أوقات معينة، ويُسبّب له انزعاجاً وصعوبة في ممارسة حياته بشكل طبيعي، ويحدث ذلك بسبب الروتين اليومي، حيث تشبه الأيام بعضها إلى حدّ كبير، وغالباً لا يمارس الشخص المصاب بالملل الرياضة أو القراءة، ولا يمارس أنشطة جديدة ومختلفة، ممّا يجعله يميل للكسل ولا يرغب بفعل شيء أو أيّ نشاط معين

ويعد الروتين اليومي وعدم حدوث تغيرات كبرى في حياتك من الأسباب، التي تقود للملل، خاصة عندما يرتبط الأمر بالظروف العالمية التي تحد من حركة الأشخاص داخليا وخارجيا بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الناس من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) ما زالت تؤرق العالم.

ويحتاج التخلص من الملل إلى البحث عن طرق مبتكرة لجعلك تشعر بأن هناك أشياء غير روتينية تحدث في حياتك اليومية، وهي الأشياء التي تؤدي إلى تولد طاقة إيجابية داخلية تساهم في استعادة أدائك العقلي والبدني إلى المستويات الطبيعية.

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وأوردت صحيفة “عكاظ” السعودية 5 أشياء، قالت إنها تساهم في التخلص من الملل في حياتنا اليومية أولها أن تبدأ في التواصل مع أصدقائك المقربين وتتحدث معهم في موضوعات شيقة تمثل مصدرا لإثارة حماستك.

والشيء الثاني يمكن أن يكون بمتابعة بعض الأفلام الشيقة على منصات الإنترنت المختلفة، أما الشيء الثالث فهو قراءة كتاب أو رواية أو الإطلاع على ديوان شعر.

وتتضمن الطريقة الرابعة تجربة شيء جديد لم تقم به من قبل وخوض تجربة ربما تكون بها بعض الأخطاء، لكنها يمكن أن تمنحك شعورا بالتحدي من أجل تحقيق الهدف، ومثال على ذلك أن تقوم بتعلم طريقة جديد لطهي وجبة تحبها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشيء الأخير هو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة موضوعات جديدة ربما تساعدك على اكتشاف هوايات جديدة لم تكن تلتفت إليها.