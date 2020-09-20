بالصور.. مكتبة ” أغرب من الخيال” في الصين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - رغم تفشي وباء كورونا ، إلا أن ذلك لم يمنع الصين من تشييد وافتتاح مكتبة بتصميم هندسي فريد من نوعه مستوحى من نظرية فيزيائية .

على شكل خارج عن المألوف يطل على البحر، يجري بناء مكتبة “Wormhole Liberary” أو “مكتبة الثقب الدودي” كمكان متعدد الأغراض للزوار الذين يريدون الهروب من صخب الحياة اليومية وربما يحلمون بالسفر إلى عوالم وأزمنة أخرى، بسبب خصائص هندستها المعمارية.

وتقام المكتبة في جنوب شرقي الصين بشكل معماري فريد، كما لو كانت آلة زمن سيسافر روادها إلى أماكن وأزمنة بعيدة، وسيكتمل تشييد المبنى الفريد ذي المظهر الخيالي، المصمم على شكل منحنى، باستخدام الخرسانة البيضاء بواسطة شركة “ماد أركتيكتس MAD Architects” في عام 2021، وسيكون متعدد الوظائف ويمثل رمزا لمنطقة التجارة الحرة الجديدة في مقاطعة هاينان، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.



هذا المشروع غير العادي مستوحى من فرضية فيزيائية فلكية تفترض وجود ما يسمى بـ”الثقوب الدودية”، وهو ممر تخيلي عبر الزمان والمكان يمكن أن يخلق طرقا مختصرة للقيام برحلات طويلة عبر الكون، أحدها ظهر استنادا إلى مشورة علمية في فيلم (Interstellar) للمخرج كريستوفر نولان.

ولحسن الحظ، فإن هذه التحفة المعمارية ذات بعد رمزي فقط، لأن تلك التي يُفترض أنها موجودة في الكون قصيرة العمر وتجلب معها مخاطر الانهيار المفاجئ والإشعاع العالي والاتصال الخطير بمادة غريبة، وفقا لعلماء الفيزياء.



وترى الشركة، التي يترأسها المهندس المعماري ما يانسونج الذي صمم هذا النموذج المذهل، أن “هذا الجناح من المنحنيات الحسية، الذي يقع على ساحل هايكو في مقاطعة هاينان الصينية يبدو كما لو كان يتجاوز الزمان والمكان”.

ومن شأن المبنى الذي يوجد حاليا قيد الإنشاء أن يستخدم كمبنى متعدد الوظائف بما يسمح لزواره بالقراءة والاستمتاع بالمناظر الخلابة للبحر وحضور العروض التي تقام في الهواء الطلق والابتعاد مؤقتا عن صخب الحياة اليومية، وفقا للشركة (www.i -mad.com).

وقال يانسونج إنه في الماضي كانت هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان الموجودة على جزيرة في جنوب شرقي الصين، بمثابة ميناء رئيسي على طول طريق الحرير و”أصبحت اليوم منطقة رئيسية لمبادرة منطقة التجارة الحرة لجزيرة هاينان”.



Advertisements

شعار منطقة اقتصادية جديدة

في عام 2019، أطلقت الحكومة المحلية خطة لتجديد خليج هايكو في محاولة لتحسين استخدام الأماكن العامة على طول الساحل، والتي صممت من أجلها سلسلة من الأجنحة بواسطة مهندسين معماريين محليين وأجانب على مستوى رفيع من الخبرة على أن تكون مكتبة “Wormhole” هي أول مبنى سيتم الانتهاء منه.

وتبلغ مساحة المبنى ألفا و380 مترا مربعا، وهو مبني على مساحة تقدر بـ4 آلاف و397 مترا مربعا، وسيكون مطلا على بحر الصين الجنوبي، عند منطقة “سينشري بارك” على طول ساحل خليج هايكو.



ويحتوي البناء، المشيد باستخدام الخرسانة البيضاء كعنصر يمنحه الوحدة، على جدران منحنية لا تعمل فقط كهيكل معماري عضوي، ولكن أيضا تربط السقف والأرضية والجدران.

وتتيح الثقوب ذات الأحجام والأشكال المختلفة الموجودة في المبنى للشكل المعماري أن “يتنفس”، بينما يغمر الضوء الطبيعي مناطقه الداخلية، وتوفر المساحات الرمادية في الممرات الخارجية مناطق مظللة، لكي يتوقف المارة ويستريحون، كما تؤكد الشركة.

منظر أبيض خيالي على البحر

يتكون الجزء الداخلي من المكتبة من جزأين: مساحة للقراءة تبلغ 690 مترا مربعا، يمكن أن تحتوي على حوالي 10 آلاف كتاب وتضم أيضا كافتيريا وشرفة، وأخرى تحتوي علي استراحة عامة تبلغ 300 متر مربع ستكون مجهزة بنظام لتخزين الدراجات الهوائية إلى جانب دورات مياه عامة ومناطق للاستحمام.

وتوضح الشركة أنه من أجل ضمان الدقة والشكل العام في الأسطح المنحنية، سيتم تصميم المبنى باستخدام نموذج مطبوع ثلاثي الأبعاد ونظام تحكم رقمي محوسب (CNC).

وأشارت إلى أن جميع التركيبات الميكانيكية والكهربائية والصحية (السباكة) للمبنى قد تم تصميمها لتكون مخبأة داخل التجويف الخرساني لتقليل مظهرها وخلق تناغم بصري أكبر.

ولن توفر الأبواب المنزلقة المنحنية والجدران الزجاجية القابلة للسحب إطلالات على البحر فحسب، بل ستعمل أيضا على تحسين تدفق الهواء والتهوية الشاملة للمنشأة.

وتعاطيا مع الظروف المناخية المحلية، إذ تشتهر هاينان بمناخها الاستوائي، فإن السطح الموجود على الجانب المشمس من المكتبة سيكون ناتئا للحصول على درجات حرارة لطيفة في ظل تصميم مبنى مستدام وموفر للطاقة.

