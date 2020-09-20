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رنا صلاح الدين - أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن استيائها وغضبها الشديد من خبر اغتصاب طفلة في لبنان تدعي "زينب الحسيني" وتبلغ من العمر 14 سنة.
وكتبت سيرين عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كل يوم منشهد ع جريمة أبشع من الثانية
عايشين متروكين لا قانون بحاسب ولا من يحزنون".
وأضافت:"اللي صار ب #زينب_الحسيني بوجع القلب وبعد ما نسينا الطفل اللي اغتصبوا ٣ شباب من فترة؟شو صار فيهن؟صار لازم نطلب الاعدام مع إنو ضد مبادئي #انا_مع_الإعدام".
سيرين عبد النور
على جانب آخر يعرض للفنانة سيرين عبد النور، مسلسل "دانتيل"، عبر منصة شاهد.
يشارك في بطولة مسلسل "دانتيل" كل من سارة أبي كنعان، محمود نصر، نيكولا دانيال، نهلة داوود، زينة مكي، وهو سيناريو وحوار سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج المثنى صبح.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اغتصاب الطفلة "زينب الحسيني".. سيرين عبد النور: "أنا مع الإعدام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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