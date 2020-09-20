رنا صلاح الدين - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار حول انفصال شام الذهبي، ابنة النجمة السورية أصالة نصري عن خطيبها دكتور معتز نصير، على الرغم من مرور شهرين تقريبًا على خطوبتهما.
وكشف مصفف الشعر جو رعد والصديق المقرب لأصالة، في تصريحات صحفية أن أصالة أخبرته بعدم وجود حفل زفاف، وأن ابنتها انفصلته عنه دون الكشف عن التفاصيل.
وتم التأكد من ذلك بعد حذف شام الذهبي صورها التي تجمعها بخطيبها، إضافة إلى إلغاء متابعته عبر حسابها الشخصي على "انستجرام".
وكانت قد احتفلت شام الذهبي بخطوبتها في أجواء عائلية، حيث نشرت صور من حفل الخطوبة، الأولى ظهرت مع العائلتين، وأخرى رفقة خطيبها الذي ظهر وهو يقبل رأسها.
وعلقت شام على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":"الأسرة تكبر، شكراً لكونك صادقا، أن تكون أنت.. وتبين لى جانبًا مختلفًا فى الحياة إلى الأبد.. دكتور معتز نصير".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حذف صورهما وإلغاء المتابعة على "انستجرام".. ابنة أصالة تثير الجدل بانفصالها عن خطيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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