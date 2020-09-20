مروة ناجي تفجع بوفاة والدها

رنا صلاح الدين - فجعت الفنانة المصرية مروة ناجي بوفاة والدها، اليوم الأحد 20 سبتمبر.

الفنانة المصرية أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك"، حيث نشرت صورة تجمعها بوالدها الراحل، وعلقت قائلة: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحبيب الحاج ناجى عبد الصمد اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله”.

مروة ناجي

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وأضافت: “اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله و ذرية خيراً من ذريته و زوجاً خيراً من زوجه.. اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود”.

وتابعت: “لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد والدى برحمتك يا أرحم الراحمين”.

يذكر أن، مروة ناجي، طرحت مؤخرًا أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "عايشة بيك" وهي من كلمات هاني عبد الرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان.