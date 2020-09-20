شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم "برة المنهج" لـ ماجد الكدوانى وروبى بعد 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير فيلم "برة المنهج" للفنان ماجد الكدوانى بعد 5 أيام فى الديكورات المخصصة بالعمل والذى قام بمعاينتها مخرج العمل عمرو سلامة، داخل مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، ومناطق متفرقة بالقاهرة، والعمل من تأليف خالد دياب وتشاركه فى بطولة العمل النجمة روبى.

من ناحية أخرى ماجد الكدوانى انتهى من تصوير مشاهده فى فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى حيث يظهر خلال أحداث الفيلم الصديق المقرب لبطل العمل، ويقف بجانبه فى العديد من المواقف بشكل كوميدى، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وجاء ترشيح الكدوانى من المخرجة نظرا لثقله الفنى وتمتعه بشعبية وخفة دم كبيرة.

Advertisements

كما تشارك روبى في فيلم "كيرة والجن"، مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم "السقوط فى حلم سوسن" مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.

يذكر أن ماجد الكدوانى شارك فى بطولة فيلم "نادى الرجال السرى"، للنجم كريم عبد العزيز الذى عرض فى السينمات الشهور الماضية، وذلك بعد غياب 15 عاماً منذ أن قدم الثنائى فيلم "حرامية فى تايلاند" عام 2013، حيث تعاقد الكدوانى على تقديم أحد الأدوار الرئيسية فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى.