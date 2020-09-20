شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق تصوير مسلسل "ضربة معلم" لـ محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق صباح اليوم الأحد، تصوير مسلسل "ضربة معلم"، بطولة النجم محمد رجب، الذى تقوم على إنتاجه شركة "سينرجى"، حيث يبدأ فريق العمل تصوير أولى المشاهد بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رجب ورياض الخولى وأخرون ، ويعد المسلسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، اخراج إسماعيل فاروق.

وكان الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح قد حققوا نجاحاً كبيراً فى مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

وظهر محمد رجب كضيف شرف مؤخراً فى الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة فى شهر رمضان الماضى، وقدم دور أحد الضباط المكلفين باستلام الإرهابى هشام عشماوى من المطار بعد القبض عليه فى ليبيا، والعمل حقق نجاحاً كبيراً فى رمضان، وهو تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولى، محمد عز، انعام سالوسه، محسن منصور، رانيا فريد شوقى، وعدد كبير من الفنانين.