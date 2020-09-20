شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز للرئيس عبد الفتاح السيسى: لست وحدك وتحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة للرئيس عبد الفتاح السيسى عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وعلق عليها بكتابة : تحيا مصر، لست وحدك"، .. كما أضاف خلال نفس التغريدة :اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".



محمد محمود عبد العزيز فى تغريدة على تويتر

وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز تعرض مؤخرا لحادث سير بسيارته على أحد الطرق، بعد قطع مفاجئ فى الكاوتش الأمامى، وكادت أن تنقلب السيارة بسببه.

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وقال الفنان محمد محمود عبد العزيز فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، الحمد لله أنا كويس وبصحة جيدة وكويس انها جت على قد كده جات سليمة، وبشكر كل أصحابى اللى وقفوا بجانبى لغاية ما وصلت البيت بسلامة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" وتدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.