بوسي بفستان قصير ومنة فضالي في الجيم.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: ياسمين صبري نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس من اللون الأخضر. بوسي المطربة بوسي شاركت الجمهور بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بفستانًا "أوف شولدر" قصيرًا. نهال نبيل نشرت المطربة نهال نبيل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر. منة فضالي الفنانة منة فضالي ظهرت في صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية، من داخل "الجيم". كارلا حداد Advertisements نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. قمر نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال. رولا سعد المطربة اللبنانية رولا سعد نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شورت" قصير مع كلبها. راغب علامة نشر المطرب راغب علامة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس صيفية. سلاف فواخرجي شاركت الفنانة سلاف فواخرجي جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي قصير. شذى حسون نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، نالت الصورة إعجاب متابعيها.​

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