رامي صبري يعتذر عن المشاركة في حفلات اليوم الوطني السعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن الفنان رامي صبري، اعتذاره عن عدم المشاركة في حفلات اليوم الوطني السعودي، المقرر انطلاقه خلال أيام.
وكتب صبري، عبر حسابه على إنستجرام: "كل عيد وطني وأنتم بخير جمهورنا السعودي، وبعتذر عن عدم وجودي في حفلات اليوم الوطني لظروف خاصة، ونلتقي في شهر أكتوبر إن شاء الله".
وتأتي خريطة النجوم في حفلات اليوم الوطني السعودي، كالتالي: يوم 24 حفل للفنانة أنغام ويرافقها الفنان تامر عاشور، ويوم 25 سبتمبر يحييه الفنان محمد حماقي ، ويوم 26 سبتمبر الفنان عمرو دياب .
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