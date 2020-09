ميكا يقيم حفلاً لصالح ضحايا إنفجار مرفأ بيروت

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: أعلن المغني اللبناني المولد ميكا، عن حفل موسيقي ببث مباشر على الإنترنت السبت لجمع أموال لصالح ضحايا إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

وقال ميكا: "هناك الكثير من الغضب، الكثير من الحزن"، وأضاف "لذلك اعتقد أن من المهم إستثارة التعاطف وإبداء الجانب الإنساني للأشياء وإستخدام الموسيقى... والتركيز فقط على هذا الجانب الإنساني لبرهة بدلاً من السياسة فحسب وهو ... ما يحدث معظم الوقت".

أكدّ أنّ الحدث المرتقب الذي يحمل عنوان I ❤️ Beirut، سيُبثّ مباشرةً على يوتيوب، وسيتضمّن مفاجآت، فيما تنقسم عائداته بين الصليب الأحمر اللبناني وجمعية Save The Children.

وفي الساعات الماضية، كشف صاحب أغنية Relax, Take It Easy أنّ الحفلة ستجري بمشاركة باقة من المشاهير، وهم: الفنانة والشاعرة اللبنانية إيتيل عدنان، نجمة البوب الأسترالية ــ البريطانية كايلي مينوغ، المغني الأميركي ــ الكندي روفوس واينرايت، المغنية الإيطالية لورا بوسيني، الممثلة المكسيكية دانا باولا، الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية سلمى حايك، فرقة «مشروع ليلى» اللبنانية، الممثلة الفرنسية فاني أردان، المغنية الفرنسية لوان وفرقة Funk Off الإيطالية.

Advertisements

وتخصص إيرادات الحفل، الذي يبث على قناة ميكا على يوتيوب بإستخدام رابط خاص في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، لهيئة إنقاذ الطفولة وجمعية الصليب الأحمر اللبناني لدعم عملهم الميداني في بيروت. وتباع التذكرة مقابل 12.95 دولار.

وقال ميكا إنه سيجري تصوير الراقصين في أماكنهم المحلية بدلاً من تصويرهم في أماكن مغلقة مما يوفر المزيد من التنوع وسيعرض الحفل أناساً باغتهم الإنفجار، من بينهم عائلة جورج الذي ولد في مستشفى تحمل الموجة الإنفجارية كاملة لكنه نجا وأطلق عليه لقب الطفل "المعجزة".

وقُتل نحو 190 شخصاً وأصيب ستة آلاف في الانفجار الضخم الذي حول مناطق في العاصمة اللبنانية إلى حطام وأدى لتفاقم أزمة اقتصادية وسياسية يعاني منها البلد.