صفاء جلال في جلسة تصوير مختلفة بـ "ضفائر" الراستا.. شاهد

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة صفاء جلال، لجلسة تصوير جديدة، فاجأت بها جمهورها من حيث الشكل خاصة من ناحية لوك الشعر.
وظهرت صفاء في الفوتوسيشن التي كشفت عنه المصورة "هاجر التونسي، مرتدية فستانًا أبيض اللون به ألوان كثيرة، مع ضفائر الراستا، أثناء تواجدها في إحدى الأماكن السياحية على البحر،
وشاركت صفاء جلال، في مسلسل "بخط الإيد"، الذي عرض خارج الموسم الرمضاني، ولعب بطولته الفنان أحمد عز، وحاز إعجاب الكثير خاصة أنه شهد الكثير من الأحداث المشوقة.
مسلسل "بخط الإيد"، ارت أحداثه في 45 حلقة، وهو من بطولة أحمد رزق، ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وسوسن بدر، وصفاء جلال، وهو تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.
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