بسورة عن الحسد.. محمد عز يعلن إصابته في العضلة الخلفية

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان الشاب محمد عز، إصابته في العضلة الخلفية، مما تمنى متابعيه السلامة والشفاء له. ونشر عز سورة الفلق، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "الحمد لله تمزق في العضلة الخلفية.. يارب أنت الشافي". محمد عز Advertisements وشارك محمد عز، في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، وذلك كضيف شرف. وحظى مسلسل "الاختيار" بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور العربي، وأشاد به الكثير من النقاد. العمل من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، إضافة إلى ظهور نجوم كضيوف شرف ضمن أحداث العمل، من بينهم الفنان الأردني إياد نصار والفنان المصري محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وآسر ياسين ومحمد رجب وأحمد رزق.

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