أحمد الفيشاوي بتصريح صادم عن ولعه بالوشم

متابعة بتجــــــــــرد: في تصريح جديد وغريب من الفنان أحمد الفيشاوي، حول ولعه بالوشم الذي يغطي جسده ومدى استعداده لإزالته، قال: “هذا الأمر غير وارد في تفكيري ولا يمكن أن يخطر ببالي في يوم من الأيام أن أزيل هذه الوشوم، لأنها جزء من تراث العالم، موجود منذ مئات السنين، كما أنها جزء من تراثنا المصري، منذ عهد الفراعنة”. وأضاف: “ما زال رجال وسيدات القرى والنجوع في الصعيد، يرسمون الوشوم علي أيديهم، وبالتالي الوشم فن مثبت في تاريخنا وتراثنا”.

وفي أول رد من رجال الدين على ما قاله الفيشاوي، أكد أحد علماء الأزهر أن الوشم أمر مخالف لصحيح الدين، حيث إن الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) منع ذلك، كما أن الفراعنة كانوا يعبدون الأصنام، ولذلك فإن الاقتداء بهم في موضوع الوشم أمر غير محبّذ.

وكان موضوع الوشم قد أُثير بعد محاولة إحدى صديقات اليوتيوبر الراحل مصطفى الحفناوي إزالة وشم من على يده بعد وفاته، وعارض علماء الدين مؤكدين وجوب عدم تشويه الجسد بعد الوفاة، وأن الأمر أصبح في يد الله يفصل فيه بقدرته.