صورة.. لقاء الخميسي تعبر عن اشتياقها لـ"سامي العدل"

أعربت الفنانة لقاءالخميسي عن اشتياقها إلى الفنان الراحل "سامي العدل"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشرت"لقاء" صورة نادرة تجمعها بـ سامي العدل، وعلقت عليها قائلة:" النجم سامي العدل ،وحشتنا"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي

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مسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، من تأليف: أمين جمال، وإخراج: وائل إحسان، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه في موسم رمضان السابق.