أعربت الفنانة لقاءالخميسي عن اشتياقها إلى الفنان الراحل "سامي العدل"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشرت"لقاء" صورة نادرة تجمعها بـ سامي العدل، وعلقت عليها قائلة:" النجم سامي العدل ،وحشتنا"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.
يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. لقاء الخميسي تعبر عن اشتياقها لـ"سامي العدل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.