فيديو.. أحمد فلوكس يمارس التمارين الرياضية في الجيم

شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه مقطع فيديو جديد له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". وظهر"فلوكس" من خلال الفيديو يمارس التمارين الرياضية في إحدى الصالات الرياضية الشهيرة بـ "الجيم"، وعلق عليها قائلاً:"نجاحك هو هدفك إنت هو أمانك"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات. "الجيم"، وعلق عليها قائلاً:"نجاحك هو هدفك إنت هو أمانك"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات. الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم"الممر"، والذي تم عرضه في عيد الفطر Advertisements عام 2019، بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، من تأليف و إخراج : شريف عرفه، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف. عام 2019، بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، من تأليف و إخراج : شريف عرفه، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف. View this post on Instagram نجاحك هو هدفك ... انت هو امانك A post shared by ahmedfalawks (@ahmedfalawks_official) on Sep 19, 2020 at 4:35am PDT

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