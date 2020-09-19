إرسال القمامة لأصحابها بالبريد..طريقة مبتكرة لمحاربة التلوث

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إرسال القمامة لأصحابها عبر البريد
أصبحت مشكلة التلوث مشكلة عالمية يعاني منها أغلب دول العالم ، مما دفع بعض الحكومات لمحاربة ظاهرة التلوث بطرق غير تقليدية .
ابتكرت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في تايلاند، طريقة غريبة لإجبار زوار الحدائق على عدم ترك أي مخلفات وراءهم.
ونشر وزير الموارد الطبيعية والبيئة في تايلاند، واراوت سيلبا أرتشا، على صفحته الرسمية في “فيسبوك” صورة لصندوق قمامة تركه أشخاص مرميا في إحدى الحدائق بالبلاد، مع تعليق قال فيه: “صندوق قمامة جاهز للإرسال بالبريد لأصحابه الذين نسوه في حديقة خاو ياي الوطنية”.
وأكد الوزير التايلندي لاحقا أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق الأشخاص الذين يلوثون الحدائق والمنتزهات الوطنية، مشددا على أن القرارات ستشمل السياح أيضا، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
ويجيز القانون التايلندي تغريم الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يرمون القمامة في الأماكن العامة بمبلغ قد يصل إلى 16 ألف دولار، أو السجن خمس سنوات، طبقا لقانون الحدائق الوطنية
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