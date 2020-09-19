متابعة بتجــــــــــــرد: في مفاجأة كبيرة تم الإعلان عن ظهور الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في أول إطلالة تلفزيونية لهما بعد أيام قليلة في 22 أيلول/سبتمبر الجاري.
وتعود مناسبة هذا الظهور للإحتفال بالقائمة السنوية لمجلة تايم لأكثر الأشخاص نفوذاً فى العالم بحسب ما ذكرت مواقع صحافية أجنبية.
الزوجان كانا قد تبرّعا منذ فترة بمبلغ 130 ألف دولار لجمعية خيرية لتعليم الفتيات الأفريقيات بمناسبة أعياد ميلادهم الأخيرة وهذه الخطوة جاءت بعد أن قام معجبون بإطلاق حملة تبرّعات جمعوا من خلالها 129000 دولار.
وكان هاري قد احتفل بعيد ميلاده ال 36 منذ ايام مشيراً إلى أنه يعيش أسعد أيام حياته ولا يشتاق لحياته السابقة قبل تخلّيه عن منصبه في العائلة الملكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري وميغان ميركل يحددان موعد أول لقاء تلفزيوني يجمعهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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