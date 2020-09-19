تراند اليوم : لماذا أمر الملك فاروق بمنع سيارة هذا الفنان من دخول مصر؟

كشف الكاتب الصحفي المصري طاهر البهي تفاصيل علاقته بالفنان الراحل محمود شكوكو.

وقال البهي في فيديو عبر يوتيوب: قابلت شكوكو مصادفة في مباراة بالاستاد عام 1985 وكان يرتدي بذلة أنيقة وقبعة وقلت له (مبروك يا لورد) لكنه رد قائلا: ايه لورد دي؟ قولي يا أسطى محمود.

وأضاف: شكوكو نافس الملك فاروق في لونه المفضل في السيارات، واشترى سيارة فاخرة حمراء وصلته إلى جمارك الأسكندرية التي رفضت الإفراج عنها بسبب حب الملك لهذا اللون ومنع الشعب لركوب هذه السيارة، وأرسلت الجمارك للقصر، ليؤكد أن الملك وافق على امتلاك شكوكو فقط لهذا اللون.

